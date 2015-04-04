Текущая весна будет интересна несколькими событиями мире бокса, которые вы можете посмотреть, как говориться в живую. Достаточно посетить далекую Америку. Итак, что же нас ждет весной?
Во-первых, Владимир Кличко проведет бой с Брайантом Дженнингсоном. Поединок пройдет 25 апреля на арене Мэдисон Сквер Гарден, что в Нью-Йорке. На кону титул чемпиона мира по боксу среди профессионалов в категории супертяжелый вес. Бой обещает быть зрелищным, ведь встретятся поистине легенды. Например, Дженнингс известен, как непобедимый тежеловес, больше половины боев он выигрывал нокаутом.
Во-вторых, 2 мая состоится бой между американцем Флойдом Мейвезером-младшийм, который носит титул экс чемпиона мира в 5 категориях веса, и филиппинец Мэнни Пакьяо , чемпион мира в 8 категориях. Целых пять лет соперники стремились встретиться на ринге, и вот уже этой весной в Лас-Вегасе мы увидим бой гладиаторов. Эксперты пророчат этому бою статус самого кассового поединка столетия.
В-третьих, поклонники кровавого спорта ожидают схватку Жозе Алдо (Jose Aldo) и Конора МакГрегора. Пройдет поединок 11 июля 2015 года на территории отеля MGM Grand, Лас-Вегас. Карьера бразильца
Жозе Алдо началась в 2006 году, он провел 18 поединков и ни одного поражения. А вот Конор МакГрегор – новичок. Он дебютировал в UFC весной 2013 года. И за это время провел 5 поединков с безоговорочными победами.
В программе UFC 189 в тот же вечер пройдет еще один бой. В поединке сойдутся Робби Лоулер и Рори МакДональд.
Ну, конечно же, посетив, столь напряженные мероприятия стоит подарить себе незабываемый отдых. Например, прогуляться по улицам Лас-Вегаса или Нью-Йорка, окунувшись в ночную жизнь мегаполиса, посетить бар. Игровой центр Америки Лас-Вегас откроет двери игорных заведений, где можно сразиться за покерным столом, поискать удачи у рулетки или просто расслабиться у автоматов.
Но если вам чужд суетный мир, то можно рассмотреть другой вариант. Классический отдых в гостинице у телевизора или монитора вашего ноутбука. Не обязательно ехать в Лас-Вегас, чтобы посетить казино. Просторы интернета дают вам такую возможность.
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