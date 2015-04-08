Скорее всего, Вы используете одну из обычных программ для скачивания, которая часто требует обновлений, зависает и совместима только с некоторыми сайтами. Просто Вы еще не знаете, как записать любой бой или схватку с любого сайта на видео путем «захвата экрана»! Это возможно с программой Screen Capturе, которая имеет множество достоинств:
- стильный интерфейс и удобная навигация: никаких лишних разделов и бесполезных «прибамбасов»;
- скачивание видео с любого сайта и соцсетей.
- работа со всеми существующими форматами видео и сохранение звуков, звонков в Skype и музыки;
- большой набор интересных спецэффектов и возможность создания собственного видео любого характера с помощью веб-камеры (уроки, вебинары, презентации, курсы, мастер-классы, видео на память и др.);
- Версии Screen Capture есть и для Windows, и для Mac OS.
Инструкция
1) Загрузите обычный установочный файл и запустите процесс, следуя подсказкам Мастера. По завершении Screen Capture запустится автоматически.
2) Запустите видеоролик с боем, который надо сохранить на компьютер. Одновременно захватите желтой рамкой зону экрана, которую хотите записать.
3) Кликните REC, чтобы начать загрузку. При желании Screen Capture можно приостановить, чтобы не сохранять нежеланные кадры или отлучиться.
4) Можно сразу сохранить ролик или отредактировать, добавив спецэффекты, саундтрек, титры или удалив ненужные кадры.
Благодаря Screen Capture записать и сохранить на видео схватку или бой путем захвата экрана стало возможно с любого сайта! Без потери качества! Улучшив любимые ролики спецэффектами!