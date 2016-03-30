Эротический массаж
Уникальное строение человеческого тела практически не менялось тысячелетиями, но за такой изрядный промежуток времени самым кардинальным образом изменился подход к поддержанию здоровья, все больше склоняя чашу весов в сторону медикаментозного лечения. И все же, в последнее годы, самые прогрессивные специалисты фокусируют свои теории на возвращении к истокам, к естественным методикам восстановления самого драгоценного для человека - здоровья. В ряду многочисленных способов, известных с глубокой древности, особое место занимает искусство массажа, как наиболее эффективный путь достижения поставленной цели. Причем, если прежде в основе разнообразных массажных техник лежали исключительно практические наработки, то на современном этапе массаж рассматривается и как совокупность полученного опыта, и как процесс серьезных клинических исследований в кардиологии, анатомии, эндокринологии и многих иных специализациях.
Само по себе тепло сильных человеческих рук, умело касающихся усталого тела, несет в себе положительные эмоции, но в числе прочих положительных аспектов - рекреационное воздействие на опорно-двигательный аппарат, периферическую нервную систему, на кожу, сосуды, активируется кровообращение.
Польза массажа, применительно к спортивному миру, вплотную стала рассматриваться еще с конца 19-го века, и сегодня ни один спортсмен не в силах обойтись без своего массажиста, способного грамотно провести тренировочный, предварительный и восстановительный массаж, чтобы безопасно повысить шансы на победу.
Какой массаж предпочесть?
«Волшебство лечения руками» совершенствовалось столетиями на разных континентах и разными народами, раскрывшись перед нами в современности многообразием методик и способов. Но основных видов врачи выделяют несколько:
- лечебный
- гигиенический
- косметический
- спортивный
- эротический
В названии каждого уже заключена направленность целебного воздействия вида массажа, и в хорошем салоне специалисты именно указанного профиля, имеющие достаточно опыта и квалификацию, займутся Вашими суставами и мышцами. В особой мере это касается последнего пункта – эротический массаж, с помощью которого человек учится откликаться на потребности своего тела и в полной мере способна раскрыться эрогенная чувственность.
Правильный выбор – лучшая гарантия
Изучая предложения множества салонов непросто сразу сделать свой выбор, особенно в таком городе, как Киев, где в изобилии представлен полный спектр массажных услуг. В ряду заведений высокого уровня многими справедливо отмечен салон «Симона», известный массажистами высокого класса, готовыми провести и обычный массаж, расслабляюще-восстанавливающий, и утонченный эротический массажный сеанс. Сделанный профессионально, такой массаж не только вызывает самые яркие эмоции от насыщенной атмосферы приятных переживаний, но и несет в себе сильный лечебный эффект, способный в полной мере раскрыться в салоне «Симона», который можно найти в Киеве возле метро «Арсенальная».